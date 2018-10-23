أبطال آسيا.. بيرسيبوليس الإيراني إلى النهائي على حساب السد القطري

تأهل نادي بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2018، بعدما تعادل مع ضيفه السد القطري 1-1، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي المسابقة.

تقدم السد في الشوط الأول عبر هدف الجزائري بغداد بونجاح في (د.17)، قبل أن يدرك بيرسيبوليس التعادل عن طريق سياماك نعمتي في (د.49).

وسجل بونجاح الهدف الشخصي رقم 13 في البطولة، ليتساوى بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة مع البرازيليين موريكي وأدريانو.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بيرسيبوليس بنتيجة 1-0 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ليتأهل النادي الإيراني إلى النهائي بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: afc.com