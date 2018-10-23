 
مباشر

أبطال آسيا.. بيرسيبوليس الإيراني إلى النهائي على حساب السد القطري

الرياضة

أبطال آسيا.. بيرسيبوليس الإيراني إلى النهائي على حساب السد القطريشعار دوري أبطال آسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyq7

تأهل نادي بيرسيبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2018، بعدما تعادل مع ضيفه السد القطري 1-1، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي المسابقة.

تقدم السد في الشوط الأول عبر هدف الجزائري بغداد بونجاح في (د.17)، قبل أن يدرك بيرسيبوليس التعادل عن طريق سياماك نعمتي في (د.49).

وسجل بونجاح الهدف الشخصي رقم 13 في البطولة، ليتساوى بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة مع البرازيليين موريكي وأدريانو.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بيرسيبوليس بنتيجة 1-0 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ليتأهل النادي الإيراني إلى النهائي بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: afc.com

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر,, العرب و"مسلسل خاشقجي".. من البطل؟