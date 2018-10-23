الروسي مدفيديف يتأهل لثاني أدوار بطولة بازل السويسرية
Sputnik Алексей Куденко
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور الثاني من بطولة بازل السويسرية للتنس، بعد تغلبه على الألماني مكسميليان مارتيرر، بمجموعتين دون رد.
وتمكن مدفيديف، صاحب الـ22 ربيعا، من التغلب على منافسه بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Базелеhttps://t.co/TljfRrZnBW— Р-Спорт (@rsportru) October 23, 2018
وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها مليوني يورو، الإيطالي أندرياس سيبي الفائز بدوره على الياباني تارو دانييل 6-0 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru
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