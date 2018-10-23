بالصور.. رونالدو يرتدي ساعة قيمتها مليونا يورو

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة بين فريقه الحالي وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرتديا ساعة باهظة الثمن.

Reuters Jason Cairnduff

ونشرت صحيفة "AS" الإسبانية صورا لساعة رونالدو، التي لفتت انتباه الجميع أثناء المؤتمر الصحفي، حيث يقدر ثمنها بمليوني يورو، كونها مرصعة بـ 424 حجرا من الزمرد والألماس الأبيض والأحمر.

Cristiano hoping to dazzle on the field as he did off it at Old Traffordhttps://t.co/ja1UyMcoDa — AS English (@English_AS) October 23, 2018

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المصدر: وكالات