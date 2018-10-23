أبطال أوروبا.. هل يستعين فالفيردي بـ"البعوضة" لتعويض ميسي أمام إنتر؟

يتعين على برشلونة إظهار معدنه من دون نجمه الأول المصاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يستقبل إنتر الإيطالي الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعول برشلونة على قدرة باقي مهاجميه في تعويض ميسي الغائب حتى منتصف نوفمبر المقبل، لإصابته بكسر في يده اليمنى خلال المباراة الأخيرة للكاتالونيين ضد إشبيلية (4-2) في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه بعد تسع مراحل.

وقدم أفضل لاعب في العالم خمس مرات بداية رائعة مع فريقه مسجلا 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة في 12 مباراة رسمية، من دون باقي المحاولات الخطيرة والكرات التي هزت القائم والعارضة.

وقال مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي "نستعد لذلك، لكن دون شك سنشعر بغياب ميسي. هو لاعب أساسي بالنسبة إلينا".

وأكد فالفيردي الذي يعاب عليه الاعتماد الكبير على عثمان ديمبيلي "البعوضة" أنه لن يغير خطته التكتيكية وأن "فكرة اللعب ستبقى عينها".

وفي ظل غياب ميسي، يأمل عشاق "بلاوغرانا" أن يرفع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز (31 عاما) منسوب فاعليته، للتذكير بمستوياته السابقة على غرار موسم 2016 عندما أحرز لقب هداف الدوري مع 40 هدفا.

وإلى سواريز الذي عانى من مشكلات في ركبته، تتركز الأضواء على الجناح الفرنسي ديمبيلي (21 عاما)، فبرغم بدايته القوية (5 أهداف) هذا الموسم كان أداؤه مخيبا السبت ويأمل مدربه في تطوير مستواه لتعويض غياب ملهم الفريق "ننتظر منه الكثير. نعرف أن بمقدوره التحسن".

ونظرا لافتقاد ميسي، تظهر مرة جديدة مشكلة إبعاد الجناح البرازيلي مالكوم عن التشكيلة بعد منافسة روما الإيطالي على ضمه الصيف الماضي وإنفاق 41 مليون يورو للحصول على خدماته.

ولم يخض مالكوم (21 عاما) سوى 25 دقيقة هذا الموسم، حتى أن مدربه اعتمد على الإسباني-المغربي منير الحدادي والبرازيلي رافينيا لانعاش تشكيلته.

وإلى رافينيا، يواجه مواطنه فيليب كوتينيو فريقه السابق الذي دافع عن ألوانه بين 2012 و2013.

بدوره، يخوض إنتر المباراة بعد فوزه على جاره ميلان بهدف قاتل من قائده وهدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ليحقق فوزه الخامس تواليا في الدوري ويحتل المركز الثالث.

وسيقطع الفائز في المباراة شوطا كبيرا نحو دور الـ16، بعد فوزهما في أول مباراتين ضمن المجموعة الثانية على توتنهام الإنجليزي وأيندهوفن اللذين يلتقيان على أرض الأخير.

المصدر: أ ف ب