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أسطورة ليفربول: شيء واحد على صلاح أن يفعله الآن

الرياضة

أسطورة ليفربول: شيء واحد على صلاح أن يفعله الآن
Reuters Carl Recine
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يرى أسطورة ليفربول السابق، جون ألدريدج، أن هدف المصري محمد صلاح في شباك هدرسفيلد تاون أعاد ذكريات تألق اللاعب مع الريدز الموسم الماضي.

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وقال جون ألدريدج، في تصريحات صحفية، إن على صلاح الاستمرار في التسجيل للعودة إلى التألق الذي ظهر فيه الموسم الماضي، فبعد تسجيله للهدف أمام هدرسفيلد تحسن مزاجه بشكل كبير، فبفضل هذا الهدف كسر صلاح صيامه عن التهديف، الذي امتد لأربع مباريات، كما منح الريدز ثلاث نقاط ثمينة، جعلته يتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، برصيد 23 نقطة لكل منهما.

ويستضيف ليفربول النجم الأحمر الصربي غدا الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، وباريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الوصافة بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات

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