الروسي روبليوف يتأهل لثاني أدوار بطولة فيينا

تأهل الروسي أندريه روبليوف للدور الثاني من بطولة فيينا النمساوية للتنس، بعد تغلبه على الأمريكي دينيس كودلا، بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن الروسي الشاب، صاحب الـ21 ربيعا، من التغلب على منافسه بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 7-6 و6-0.

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وسيواجه روبليوف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها حوالي 2.2 مليون يورو، الفائز من مباراة البلغاري غريغور دميتروف والكازاخي ميخائيل كوكوشكين.

المصدر: rsport.ria.ru