صلاح على رأس قائمة محترفي الفراعنة لمواجهة نسور قرطاج

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري، المكسيكي خافيير أجيري، ، قائمة من 11 محترفا للمشاركة في المباراة أمام تونس في الـ16 من نوفمبر القادم ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019.

وجاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس القائمة، فيما استمر استبعاد عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، ثنائي أهلي جدة السعودي.

11 محترفا في صفوف المنتخب استعدادا لتونس: أحمدالمحمدي (أستون فيلا) أحمد حجازي (وست بروميتش) محمد النني (أرسنال) محمد صلاح (ليفربول) محمود حسن تريزيجيه(قاسم باشا) عمرو وردة (باوك) محمد عواد (الوحدة) سام مرسي (ويجان) حسين الشحات (العين) علي غزال (فانكوفر) عمرو طارق (اورلاندو) pic.twitter.com/Vo724nJ6e1 — EFA.eg (@EFA) October 22, 2018

إقرأ المزيد

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد المحمدي (أستون فيلا)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمد النني (أرسنال)، محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليوناني)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).

ويتصدر المنتخب التونسي فرق المجموعة العاشرة (J)، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، ويأتي المنتخب المصري في المركز الثاني بـ9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، فيما يتذيل منتخبا سوازيلاند والنيجر فرق المجموعة بنقطة يتيمة لكل منهما.

وحسم الفراعنة ونسور قرطاج التأهل رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا، وستكون مباراتهما على صدارة المجموعة.

المصدر: وكالات