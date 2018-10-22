انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي بعد نحو عام من شغور المنصب

انتخب غابرييلي غرافينا الرئيس السابق لرابطة الدرجة الثالثة رئيسا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد نحو عام من شغور المنصب على خلفية الفشل التاريخي للمنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم.

وكان غرافينا (65 عاما) المرشح الوحيد للمنصب، ونال 97,2 بالمئة من الأصوات في جولة الاقتراع الأولى في الجمعية العمومية التي حضرها رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو.

وسيحل غرافينا بدلا من كارلو تافيكيو الذي استقال من منصبه منذ نوفمبر 2017 على خلفية فشل المنتخب الوطني في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

Gravina nuovo presidente, dopo tanti anni finalmente in Figc una persona competente, seria e onesta #GabrieleGravinapic.twitter.com/PsZAk5o4WR — DanieleMagliocchetti (@danimagli) October 22, 2018

وأدخل هذا الفشل كرة القدم الإيطالية في أزمة عميقة، تمثلت بإقالة مدرب المنتخب جانبييروا فنتورا وانتظار أشهر لتعيين بديل له، كان في نهاية المطاف الدولي السابق روبرتو مانشيني.

كما انعكست الأزمة على المستوى الإداري للعبة، إذ بعد جمعية عمومية وأكثر من جولة اقتراع، فشل الاتحاد في يناير الماضي في انتخاب أي من المرشحين الثلاثة - رئيس رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، وغرافينا، ورئيس رابطة اللاعبين المحترفين الدولي السابق داميانو توماسي، في نيل الغالبية المطلوبة للفوز.

وأكد غرافينا الأسبوع الماضي استقالته من منصبه تحضيرا لانتخابه رئيسا للاتحاد الذي وضع بعد الفشل في جولة الانتخابات الماضية، في إشراف اللجنة الأولمبية الإيطالية التي عينت أمينها العام روبرتو فابريتشيني مفوضا للإشراف عليه بانتظار انتخاب رئيس جديد له.

المصدر: أ ف ب