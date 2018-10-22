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بالفيديو.. راموس يعتذر عن إساءته لأحد زملائه في الريال

الرياضة

بالفيديو.. راموس يعتذر عن إساءته لأحد زملائه في الريال
Globallookpress
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اعتذر قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، عما بدر منه تجاه زميله الشاب سيرجيو ريجيلون، خلال تدريبات الميرينغي اليوم، تحضيرا لمباراة فيكتوريا بلزن التشيكي، غدا ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأثناء التدريبات حاول ريجيلون خطف الكرة من راموس، ولكنه اصطدم بالخطأ بوجه قائد الفريق، فأتت ردة فعل راموس عصبية حيث حاول، تسديد الكرة في اللاعب الشاب عن عمد، وبعد توقف اللعب، عاد ليسدد الكرة فيه من جديد، وارتطمت به بالفعل.

ولم يحاول ريجيلون الرد على تصرفات راموس، وأخذ مسارا بعيدا، والتزم الهدوء، فيما اقترب الكرواتي لوكا مودريتش من قائد الريال ومازحه محاولا تهدئته.

وبعد انتهاء التدريبات، نشر راموس، صورة عبر تويتر، رفقة بعض لاعبي الملكي، ليعتذر فيها عن تصرفه مع ريجيلون.

وعلق راموس قائلا: "لا توجد أعذار، كان يجب ألا أتصرف بهذا الشكل، نحن دائما معا أليس كذلك يا ريجي؟ في النهاية أنا وريجيلون في الفريق الفائز، تحيا مدريد".

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من جانبه، أعاد ريجيلون، نشر الصورة، وقال "أنا دائما مع فريقي وبجوار قائدي، سنذهب لتحقيق الفوز غدا".

المصدر: وكالات

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