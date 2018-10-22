بالفيديو.. الإسباني لانزاروتي يسجل هدفا عالميا على طريقة الفرعون صلاح

سجل الإسباني مانويل لانزاروتي البالغ 34 عاما، هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أتلتيكو كالكوتا ومضيفه جامشيدبور أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الهندي لكرة القدم.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول للقاء، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، انبرى لانزاروتي لتنفيذ ركلة ركنية وسدد كرة مخادعة ملتفة مباشرة باتجاه مرمى الخصم، بدلا من تمريرها لزملائه كما جرت العادة في الركلات الركنية، وحاول الحارس إبعاد الكرة عن مرماه ولكن دون جدوى، لتعانق شباكه، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

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وبدأ لانزاروتي مسيرته في برشلونة ولعب للفريق الثاني في النادي الكتالوني العملاق، كما لعب للعديد من الفرق الإسبانية كإيبار وإسبانيول وألافيس وريال سرقسطة.

وتلعب ضمن الدوري الهندي الممتاز 10 فرق فقط، ويحتل فريق جامشيدبور المركز الثاني بينما يأتي فريق أتلتيكو كالكوتا في المركز السابع.

وفي الـ12 من أكتوبر الجاري سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا من ضربة ركنية مباشرة خلال مباراة منتخب الفراعنة وضيفه السوازيلاندي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

المصدر: eurosport.ru