دوري أبطال أوروبا.. مواجهات قوية في الجولة الثالثة

تعود عجلة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران، حيث تشهد مختلف ملاعب القارة العجوز غدا وبعد غد، إقامة مباريات الجولة الـ3 من المسابقة الأهم على مستوى الأندية في العالم.

وفيما يلي جدول مباريات الجولة الثالثة من "التشامبيونزليغ":

الثلاثاء 23 أكتوبر

- المجموعة الخامسة (E):

أيك أثينا # بايرن ميونيخ، أياكس # بنفيكا.

- المجموعة السادسة (F):

شاختار دانييتسك # مانشستر سيتي، هوفنهايم # ليون.

- المجموعة السابعة (G):

روما # تسيسكا موسكو، ريال مدريد # فيكتوريا بلزن.

- المجموعة الثامنة (H)

يونغ بويز # فالنسيا، مانشستر يونايتد # يوفنتوس.

We're back! 🙌🙌🙌



Is the 2019 #UCL winner playing on Tuesday or Wednesday this week? pic.twitter.com/PifPkzghUm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2018

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الأربعاء 24 أكتوبر

- المجموعة الأولى (A):

كلوب بروج # موناكو، بوروسيا دورتموند # أتلتيكو مدريد.

المجموعة الثانية (B):

آيندهوفن # توتنهام هوتسبير، برشلونة # إنتر ميلان.

المجموعة الثالثة (C):

ليفربول # النجم الأحمر بلغراد، باريس سان جرمان # نابولي.

المجموعة الرابعة (D):

غلطة سراي # شالكه، لوكوموتيف موسكو # بورتو.

المصدر: twitter/ChampionsLeague