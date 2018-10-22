سبارتاك موسكو يقيل مدربه الإيطالي كاريرا

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، اليوم الاثنين، إقالة الإيطالي ماسيمو كاريرا من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج غير المرضية في الفترة الأخيرة.

وأعلن سبارتاك موسكو عن قراره عبر بيان نشره في موقعه الرسمي على الانترنت، كما وجه الشكر لكاريرا لحصده أول لقب للنادي على صعيد الدوري منذ عام 2001، لكنه أضاف أن نتائج الموسم الماضي كانت غير مرضية وأنه لم يتم إنجاز أي من المهام المطلوبة هذا الموسم.

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وأضاف النادي في بيانه أن نتائج الفريق ومستوى الأداء هذا الموسم أظهرا أنه لا يوجد أي تحسن.

وعين سبارتاك، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الروسي الممتاز عقب خسارته على أرضه أمام أرسنال القادم من مدينة تولا أمس بنتيجة 2-3، عين مساعد المدرب، الإسباني راؤول ريانتشو كمدرب مؤقت.

وتعاقد كاريرا البالغ من العمر 54 عاما مع سبارتاك في 2016، وفاز بلقب الدوري الممتاز المحلي في أول موسم له، لكنه أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

المصدر: rsport.ria.ru