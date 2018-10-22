مشاهد صادمة خلال مباراة كرة قدم في الجزائر!

شهد ملعب "20 أغسطس" في مدينة برج بوعريريج شرقي الجزائر، أمس الأحد، أحداث شغب عنيفة، طالت عددا من اللاعبين وعشرات المشجعين ورجال الشرطة، خلال مباراة كرة قدم.

وفي أعقاب مباراة شباب أهلي برج بوعريريج وضيفه مولودية الجزائر في الجولة الـ11 من دوري المحترفين الجزائري، التي انتهت بفوز المولودية بهدف مقابل لا شيء، تحول الملعب إلى ساحة قتال هستيري.

حيث اقتحم بعض المشجعين أرضية الملعب في نهاية المباراة، ليختلط الحابل بالنابل وسط مشاهد عنف أظهرتها مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتبكت جماهير الفريقين واعتدى البعض على عدد من لاعبي فريق مولودية الجزائر وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

وأظهر مقطع فيديو قائد فريق مولودية الجزائر، عبد الرحمن حشود، وهو يصرخ قائلا إنه تعرض للاعتداء بخنجر تسبب له في إصابات في أنحاء متفرقة من جسمه.

بينما ظهر مسجل هدف الفوز أيوب عزي وهو مصاب في رأسه والدماء تسيل منه.

وتقاذف مسؤولو الفريقين التهم إزاء المتسبب بأحداث العنف، حيث أكد مسؤولو المولودية أنهم راحوا ضحية اعتداءات خطيرة، بينما قال رئيس أهلي البرج، أنيس بن حمادي، إن حارس مرمى المولودية، فريد شعال، وراء الأزمة، بسبب استفزازه لجماهير الأهلي بحركة خارجة.

المصدر: وكالات