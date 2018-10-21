الرجل الجليدي رايكونن يفجر مفاجأة كبيرة في سباق أمريكا للفورمولا-1 (فيديو)

فجر الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري، مفاجأة كبيرة بفوزه بلقب بطل سباق جائزة أمريكا الكبرى، المرحلة الـ 18 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي أقيمت اليوم الأحد.

وقطع كيمي رايكونن مسافة السباق (308,896 كم) بزمن قدره (1:34:18.643) ساعة، وتلاه الهولندي ماكس فيرستابين، سائق (ريد بول)، في المركز الثاني بفارق (1:281 ثا).

بينما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون، الذي انطلق من المركز الأول، بالمرتبة الثالثة، وتلاه في المركز الرابع الألماني سيباستيان فيتل، الذي انطلق من المركز الخامس.

FINAL CLASSIFICATION: Kimi on top for the 21st time in his career! #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/XNaWGanwyW — Formula 1 (@F1) October 21, 2018

وحقق كيمي رايكونن "الرجل الجليدي"، البالغ من العمر 39 عاما، بذلك انتصاره الأول منذ فوزه بجائزة أستراليا الكبرى 2013، والحادي والعشرين في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.

ويتصدر لويس هاميلتون الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، برصيد 346 نقطة، ويليه سيباستيان فيتل في المركز الثاني، برصيد 276 نقطة، ومن ثم زميله كيمي رايكونن في المرتبة الثالثة، برصيد 221 نقطة.

المصدر: "news.sportbox.ru"