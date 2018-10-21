ماركيز بطلا للعالم في سباقات الدراجات النارية "موتو جي بي" (فيديو)
أحرز الإسباني مارك ماركيز لقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، اليوم الأحد، بانتصاره في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الـ 16 من البطولة.
The fight is on!@marcmarquez93 had hit the front, but @AndreaDovizioso quickly fires back! 🥊#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/KR9HnFtEVh— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) 21 октября 2018 г.
وأصبح ماركيز سائق (هوندا)، بعيدا عن متناول منافسيه، قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم، حيث وسع الفارق إلى 102 من النقاط بينه وبين وصيفه الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو، متسابق دوكاتي، الذي سقط في اللفة قبل الأخيرة من السباق.
The party can begin for @marcmarquez93 and @HRC_MotoGP 🍾#Level7pic.twitter.com/wE4NumjO31— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) 21 октября 2018 г.
وتوج مارك ماركيز (25 عاما) باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ويتقاسم المركز الثالث مع الأسترالي ميك دوهان، الأكثر فوزا بالبطولة.
There was no stopping @marcmarquez93 in 2018 💪#Level7 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Z7qiTwy6ij— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 21, 2018
ويحمل الإيطالي جياكومو أجوستيني الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب، ويليه مواطنه فالنتينو روسي في مركة الوصافة برصيد سبعة ألقاب.
The taste of success!— MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) 21 октября 2018 г.
Spray that bubbly! 🍾🍾🍾#JapaneseGP 🇯🇵 #Level7pic.twitter.com/do697IMBCl
المصدر: "witter.com/MotoGP"