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ماركيز بطلا للعالم في سباقات الدراجات النارية "موتو جي بي" (فيديو)

الرياضة

ماركيز بطلا للعالم في سباقات الدراجات النارية
Reuters
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أحرز الإسباني مارك ماركيز لقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، اليوم الأحد، بانتصاره في سباق جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الـ 16 من البطولة.

وأصبح ماركيز سائق (هوندا)، بعيدا عن متناول منافسيه، قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم، حيث وسع الفارق إلى 102 من النقاط بينه وبين وصيفه الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو، متسابق دوكاتي، الذي سقط في اللفة قبل الأخيرة من السباق.

وتوج مارك ماركيز (25 عاما) باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ويتقاسم المركز الثالث مع الأسترالي ميك دوهان، الأكثر فوزا بالبطولة.

ويحمل الإيطالي جياكومو أجوستيني الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب، ويليه مواطنه فالنتينو روسي في مركة الوصافة برصيد سبعة ألقاب.

 

المصدر: "witter.com/MotoGP" 

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