شاهد.. هدف رائع من كرة لولبية في الدوري الإيطالي

أحرز جوسيب إيليشيش، لاعب أتلانتا، واحدا من أجمل أهداف هذا الأسبوع في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك في مباراة جمعت فريقه بمضيفه كييفو فيرونا اليوم، في المرحلة التاسعة من "الكالتشيو".

واستلم إيليشيش الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يستدير ويرسلها لولبية لا تصد ولا ترد، استقرت في المقص الأيمن لحارس مرمى فريق كييفو، الذي لم يحرك ساكنا.

وتألق إيليشيش بشكل لافت في المباراة، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ساهم بها في فوز أتلانتا بنتيجة (5-1).

المصدر:silatv.ru