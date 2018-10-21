"الكالتشيو".. فروسينوني يتعادل مع إمبولي في مباراة مثيرة

تعادل فروسينوني مع ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لمثلها، في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وقص ماتياس سيلفستري، لاعب إمبولي، شريط أهداف المباراة، ومنح التقدم لفروسينوني، بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، لكن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة (32)، عبر السلوفيني ميخا زايتس.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل سيلفستري نفسه هدفا جديدا، ولكن هذه المرة لمصلحة فريقه إمبولي، ليمنحه التقدم.

ولم تدم فرحة إمبولي بهذا الهدف سوى 4 دقائق، حتى عاد فروسينوني ليتعادل، من ركلة جزاء، سجلها دانيل كيوفاني، قبل أن يتقدم بهدف ثالث (د.63) من توقيع نفس اللاعب.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أدرك التركي صالح أوتشان التعادل لإمبولي (3-3).

بهذه النتيجة رفع فروسينوني رصيده إلى نقطتين في المركز الـ19 قبل الأخير في جدول ترتيب "الكالتشيو"، فيما ارتفع رصيد إمبولي إلى 6 نقاط في المركز الـ18.

المصدر: وكالات