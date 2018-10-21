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الكلاسيكو المقبل يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ عقد

الرياضة

الكلاسيكو المقبل يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ عقد
Reuters Stringer
الكلاسيكو المقبل يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ عقد
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تشهد مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، المزمع إقامتها الأحد المقبل، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، حدثا هو الأول من نوعه منذ عقد تقريبا.

ويتمثل الحدث في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي سويا عن الكلاسيكو، بسبب رحيل الأول عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتعرض الثاني لإصابة قوية، خلال مشاركته أمس مع فريقه برشلونة أمام إشبيلية، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

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وتعود آخر مرة غاب فيه الثنائي معا عن مباراة الكلاسيكو، إلى 23 ديسمبر 2007، حيث غاب البرغوث عن برشلونة، فيما لم يكن حينها رونالدو قد انضم بعد إلى صفوف ريال مدريد.

وانتهت تلك المباراة بفوز الفريق الملكي في "كامب نو" معقل برشلونة بهدف نظيف.

المصدر: sport-express.ru

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