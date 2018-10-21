ميسي يدهش المختصين في جمع الإحصائيات بعد إصابته

اضطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للخروج من مباراة جمعت أمس فريقه برشلونة بضيفه إشبيلية، بعد مرور 22 دقيقة فقط من اللقاء، جراء تعرضه لإصابة قوية في يده اليمنى.

خروج ميسي المبكر، لم يمنعه من ترك بصمته في المباراة كالعادة، بل وأدهش المختصين في جمع الإحصائيات.

فالنجم الأرجنتيني خلال تلك المدة القصيرة التي قضاها على أرضية الملعب، ولمس فيها الكرة 12 مرة فقط، تمكن من تمرير كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي سجل الهدف الأول للبارسا، قبل أن يتكفل "البرغوث" بتسجيل الهدف الثاني، كما خلق فرصتين للتسجيل.

إحصائيات ميسي خلال 22 دقيقة، تؤكد بأنه لاعب فريد من نوعه، وأيقونة لن تكرر في عالم الساحرة المستديرة.

وانتهت مواجهة البارسا وإشبيلية التي تدخل ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف لهدفين.

المصدر: تويتر