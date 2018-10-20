إقالة مفاجئة لمدرب منتخب تونس فوزي البنزرتي

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، في اجتماع عاجل له اليوم السبت، إقالة مدرب "نسور قرطاج" فوزي البنزرتي من مهامه، وذلك لفقدانه التواصل مع اللاعبين و لكثرة الخلافات داخل المجموعة.

وجاءت إقالة فوزي البنزرتي بعد فترة وجيزة من توليه تدريب المنتخب، وحقق خلالها ثلاثة انتصارات أمام كل من سوازيلاندا والنيجر ذهابا و إيابا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وجاء في بيان للاتحاد بأنه تقرر تكليف كل من مراد العقبي وماهر الكنزاري للإشراف على تدريب المنتخب خلال المباراتين القادمتين في شهر نوفمبر المقبل، لحين اتخاذ القرار النهائي المتعلق بتعيين مدرب جديد قبل خوض المباريات في عام 2019.

المصدر: وكالات