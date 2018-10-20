السيتي ينفرد بصدارة البريمير ليغ بخماسية في شباك بيرنلي

ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ضيفه بيرنلي (5-0)، في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الجولة التاسعة من "البريمير ليغ".

وتناوب على تسجيل خماسية السيتيزنز، سيرخيو أغويرو، وبيرناردو سيلفا، وفيرناندينهو، ورياض محرز، وليروى سانيه، في الدقائق (17، 54، 56، 83 و90) على الترتيب.

وبهذا الفوز، انفرد السيتي مؤقتا بصدارة البريميرليغ، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الثاني، الذي تعادل مع مانشستر يونايتد (2-2)، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: EUROGOAL