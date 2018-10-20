 
مباشر

السيتي ينفرد بصدارة البريمير ليغ بخماسية في شباك بيرنلي

الرياضة

السيتي ينفرد بصدارة البريمير ليغ بخماسية في شباك بيرنلي
Globallookpress
السيتي ينفرد بصدارة البريمير ليغ بخماسية في شباك بيرنلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kyaa

ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على ضيفه بيرنلي (5-0)، في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الجولة التاسعة من "البريمير ليغ".

وتناوب على تسجيل خماسية السيتيزنز، سيرخيو أغويرو، وبيرناردو سيلفا، وفيرناندينهو، ورياض محرز، وليروى سانيه، في الدقائق (17، 54، 56، 83 و90) على الترتيب.

وبهذا الفوز، انفرد السيتي مؤقتا بصدارة البريميرليغ، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الثاني، الذي تعادل مع مانشستر يونايتد (2-2)، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 8 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: EUROGOAL

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السعودية: خاشقجي مات بسبب شجار!