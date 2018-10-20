شاهد .. مارادونا يتحرك بصعوبة ويحتاج لأطراف اصطناعية!

كشف طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، مارادونا، أنه يعاني من مشكلة خطيرة في ركبته تسبب له الكثير من الآلام والالتهابات وصعوبة الحركة، والحل هو وضع مفاصل اصطناعية لركبتيه.

وقال جيرمان أوتشوا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا أعرف دييغو جيدا، لأنني أجريت له عملية جراحية في ركبته اليسرى، عام 2004".

وأوضح الطبيب: "مارادونا لديه انفصال عظمي حاد في ركبتيه، ولم يعد لديه غضروف، عظام الفخذ والساق والشظية أصبحت تحتك ببعضها البعض، وهذه مشكلة خطيرة، وتتسبب في الكثير من الآلام والالتهابات وصعوبة الحركة".

وأضاف: "الحل هو وضع مفاصل اصطناعية لركبتيه، على المدى القصير أو المتوسط.. يجب أن يتم استبدال المفاصل بعملية جراحية.. الحل المؤقت في الوقت الحالي، هو سحب العصب الذي ينقل الاحساس بالألم إلى الدماغ، لكن ذلك ليس حلا نهائيا، لأنه يسكن الألم لفترة من الوقت فقط".

واختتم أوتشوا، بقوله: "نحن نتحدث دائما، وهو يعلم ما يجب فعله، بتفادي الركض والقفز، لا يمكن أن نقول إن مارادونا لن يتمكن من المشي، هو لن يصل لتلك المرحلة، لأن التكنولوجيا تسمح بحل المشكلة.. لكن الحل الأكثر ذكاء وحكمة، هو دخول غرفة العمليات".

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه مارادونا، يسير بطريقة غير طبيعية، أثناء تدريبات فريق دورادوس دي سينالوا، الذي يتولى تدريبه بدوري الدرجة الثانية المكسيكي.

المصدر: وكالات