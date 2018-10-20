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بالفيديو.. سقوط مدو لروما في عقر داره أمام فريق متواضع

الرياضة

بالفيديو.. سقوط مدو لروما في عقر داره أمام فريق متواضع
Reuters
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مني فريق روما بهزيمة مدوية في عقر داره أمام ضيفه سبال المتواضع (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم اندريا بيتانيا الهدف الأول للضيوف، في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، ومن ثم أحرز زميله المدافع كيفين بونيفازي الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو.

وتعرض روما بذلك للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويحتل المركز السادس في الكالتشيو، برصيد 14 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، حقق فريق سبال أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية، وتقدم إلى المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، برصيد 12 نقطة.

المصدر: وكالات 

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