مورينيو يفقد السيطرة على نفسه ويشتبك مع الجهاز التدريبي لتشيلسي (فيديو)

لم يتماسك جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد كما تعهد، ودخل في مناوشات مع الجهاز الفني لتشيلسي، خلال مباراة اليونايتد ومضيفه "البلوز"، في الجولة التاسعة من "البريمير ليغ".

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي أمس، عشية مواجهة "البلوز" و"الشياطين الحمر"، إنه سيبقى هادئا خلال المباراة، وسيتحكم في نفسه.

وبالفعل حافظ المدرب البرتغالي على هدوئه طيلة التسعين دقيقة، ولكن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، خرج عن طوره، وكاد يشتبك مع أحد أعضاء الجهاز الفني لتشيلسي، الذي احتفل بهدف فريقه القاتل أمام دكة بدلاء اليونايتد.

وظهر مورينيو في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبا ويحاول الاشتباك مع أحد أعضاء الجهاز الفني لـ"البلوز"، قبل أن يتدخل رجال أمن الملعب، ويمنعوه من ذلك.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه للعودة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث كان الفريق متقدما بهدفين مقابل هدف واحد إلى حدود الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، التي شهدت تسجيل روس باركلي هدفا قاتلا، منح به التعادل لتشيلسي.

المصدر:@championat