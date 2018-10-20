بالفيديو.. هل أنقذ حكم الفيديو الريال من السقوط بثلاثية في شوط واحد؟
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يتقدم نادي ليفانتي على مضيفه ريال مديد بهدفين دون رد، في مباراة تجمعهما الآن ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ليفانتي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين (6 و13)، ثم أضاف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بعد هجمة مرتدة سريعة، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.
واعتبر بعض الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي قرار الحكم غير صحيح، ويرون أن ليفانتي حرم من هدف مشروع.
المصدر: تويتر
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