لوكوموتيف يتغلب على روستوف في الدوري الروسي

تغلب نادي لوكوموتيف موسكو على ضيفه روستوف، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت اليوم، ضمن الأسبوع الـ11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أنطون ميرانتشوك لأصحاب الأرض في الدقيقة (26)، لكن رد الضيوف جاء سريعا بعد دقيقة واحدة، بهدف حمل توقيع سفيرير إنغاسون.

ومنح سولومون كفيركفيليا، الفوز للوكوموتيف بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة (60).

وبهذه النتيجة ارتقى لوكوموتيف إلى المركز الرابع في جدول الدوري الروسي، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما تراجع روستوف إلى المركز الخامس (18 نقطة).

وكانت منافسات المرحلة الـ11 قد افتتحت أمس الجمعة، بلقاء أنجي وضيفه تسيسكا موسكو، وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدفين دون رد.

المصدر: rsport.ria.ru