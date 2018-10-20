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تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي

الرياضة

تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي
Globallookpress
تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي
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أعلن المدير الفني لريال مدريد جولين لوبيتيغي، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفانتي اليوم، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاران، أودريوزولا، راموس، مارسيلو

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

في خط الهجوم: ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز، أسينسيو.

ويتطلع ريال مدريد في هذا اللقاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق فوزه الأول في "الليغا"، في آخر 4 جولات.

المصدر: تويتر

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