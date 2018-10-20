تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي

أعلن المدير الفني لريال مدريد جولين لوبيتيغي، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفانتي اليوم، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاران، أودريوزولا، راموس، مارسيلو

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

في خط الهجوم: ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز، أسينسيو.

ويتطلع ريال مدريد في هذا اللقاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق فوزه الأول في "الليغا"، في آخر 4 جولات.

المصدر: تويتر