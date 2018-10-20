تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة ليفانتي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ky8i
أعلن المدير الفني لريال مدريد جولين لوبيتيغي، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفانتي اليوم، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
في خط الدفاع: فاران، أودريوزولا، راموس، مارسيلو
في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو
في خط الهجوم: ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز، أسينسيو.
📝 Here's your starting XI! VAMOS! #RMLiga | #HalaMadridpic.twitter.com/JNq7RKdVmc— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 20 октября 2018 г.
ويتطلع ريال مدريد في هذا اللقاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق فوزه الأول في "الليغا"، في آخر 4 جولات.
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)