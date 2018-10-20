ليون يتغلب على نيم ويرتقي إلى المركز الثالث في "الليغ 1"

ارتقى ليون إلى المركز الثالث مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، بفوزه على ضيفه نيم بهدفين دون رد، في افتتاح المرحلة العاشرة من المسابقة.

وسجل موسى ديمبيلي الهدف الأول لليون في الدقيقة (24)، إثر تمريرة في العمق من البرازيلي مارسيلو أنطوني، وضاعف الدولي الهولندي ممفيس ديباي، النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، بعد مراوغة أحد مدافعي نيم، ليعكس الكرة داخل الشباك (د.90).

ورفع ليون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق نقطتين عن ليل الثاني، الذي يلعب في وقت لاحق اليوم مع ديغون، و10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة، والذي يلتقي أميان اليوم أيضا.

والفوز هو الأول لليون في مختلف المسابقات بعد ثلاث مباريات من دون أي انتصار، وخسارة قاسية أمام سان جرمان بخماسية نظيفة.

المصدر: وكالات