رئيس "UFC" يعلق على إمكانية تنظيم نزال بين حبيب ومايويذر

قال دانا وايت رئيس منظمة "UFC"، إن الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر لم يتواصل مع منظمته لمنازلة الروسي حبيب نورمحمدوف، ولهذا لا يمكن الحديث عن إمكانية إقامة نزال بين البطلين.

وصرح وايت: "لا تعيروا اهتماما لكل هذا.. أولا، لم يتواصل معنا أحد من فريق مايويذر.. ثانيا، حبيب لديه عقد صالح مع "UFC".

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ويأتي تصريح وايت هذا بعد الأخبار التي راجت مؤخرا حول إمكانية إقامة نزال، بين مايويذر، البطل الأسطوري في الملاكمة، وحبيب، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، خاصة وأن البطل الروسي دعا البطل الأمريكي لخوض نزال تاريخي، وهو ما تحمس له الأخير.

المصدر: تاس