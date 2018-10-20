أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد إعلان مقتل خاشقجي

علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة بعد إعلان مقتل جمال خاشقجي، وما تبعها من أوامر أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر: "العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت.. ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء".

#مملكة_العدل_السعودية

العدل أساس الملك..

والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت ...

ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 20 октября 2018 г.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أمر أمس بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين البارزين في المملكة، عقب إعلان الرياض رسميا عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

المصدر: تويتر