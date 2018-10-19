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بالفيديو.. لاعب إماراتي يسجل ويبكي ويرفض الاحتفال

الرياضة

بالفيديو.. لاعب إماراتي يسجل ويبكي ويرفض الاحتفال
twitter/adsportstv
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شهدت مباراة فريق الوصل وضيفه النصر (1-3)، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة للدوري الإماراتي لكرة القدم، لقطة مؤثرة، كان بطلها لاعب النصر محمد العكبري.

وسجل العكبري هدف التقدم الثاني للنصر، عند الدقيقة 72، ورفض الاحتفال به، بسبب حادث السير الذي تعرض له شقيقه أحمد، لاعب نادي الوحدة، والذي يرقد على إثره في المستشفى حاليا، في حالة حرجة.

وحقق النصر فوزه الثاني على التوالي، بعد أربع هزائم متتالية، وتقدم إلى المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

في المقابل، تعرض الوصل للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع.

المصدر: "twitter/adsportstv"

  

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