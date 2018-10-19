بالفيديو.. عاصفة رملية تجتاح ملعبا خلال مباراة في السعودية

خرج فريق النصر فائزا من ملعب مستضيفه الباطن بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

جاء هدف النصر الأول بـ "نيران صديقة" مدافع الباطن، البرازيلي لوكاس تاجليا، خطأ في مرماه مبكرا، في الدقيقة الرابعة. بينما سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء، الذي توقف بعد الدقيقة 12، لبعض الوقت بسبب عاصفة ترابية.

📹 الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 63

الباطن 0 : 2 النصر#الباطن_النصر#دوري_بلسpic.twitter.com/nklY8AKak6 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

📹 الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب لوكاس في مرماه في الدقيقة 4

الباطن 0 : 1 النصر#الباطن_النصر#دوري_بلسpic.twitter.com/FTeF1VnRod — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

وحقق النصر انتصاره السادس على التوالي، وحتى العاصفة الرملية لم تستطع إيقاف سلسلة هذه الانتصارات، ويتربع بالتالي على عرش صدارة الدوري، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين تجمد رصيد الباطن عند 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

المصدر: "twitter.com/dawriplusksa"