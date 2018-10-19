"اليويفا" يحقق في مباراة سان جيرمان والنجم الأحمر

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، تحقيقا في أحداث شغب نشبت خلال فوز باريس سان جيرمان (6-1) على ضيفه النجم الأحمر الصربي، في دوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر الحالي.

وتم توجيه اتهامات للفريقين بسبب أحداث الشغب والهتافات المحظورة، التي أطلقتها جماهيرهما، في ملعب "حديقة الأمراء"، كما تم تغريم الفريق الباريسي 20 ألف يورو، لتأخره عن موعد انطلاق المباراة.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث (3 نقاط) في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، خلف نابولي المتصدر برصيد 4 نقاط، وليفربول الوصيف (3 نقاط)، بينما يقبع النجم الأحمر في المركز الأخير بنقطة واحدة.

المصدر: رويترز