التونسية أُنس تحلق في سماء موسكو وتبلغ نهائي كأس الكرملين (فيديو)

واصلت التونسية أُنس جابر عروضها القوية في كأس الكرملين الروسية للتنس، وأطاحت في نصف النهائي باللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، المرشحة الخامسة للقب، لتحجز تأشيرة العبور إلى النهائي.

ودخلت النجمة التونسية في أجواء المباراة سريعا، وحسمت المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، إلا أن أداء بنت قرطاج تراجع في المجموعة الثانية، بسبب التسرع والإرهاق، لتخسر المجموعة بنتيجة (3-6).

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، استعادت أُنس نسقها ومستواها الرائع الذي قدمته في مبارياتها السابقة في البطولة، لتحسم المجموعة واللقاء لمصلحتها، بواقع (6-3، 3-6 و6-3).

وثأرت البطلة التونسية بذلك، من هزيمتها أمام سيفاستوفا، في بطولة شارلستون الأمريكية في 2017.

Write your name in the history 📔@Ons_Jabeur becomes the first 🇹🇳 to reach a WTA final with her 6-3, 3-6, 6-3 win over Sevastova @tennisrussia! pic.twitter.com/479uB4Xu25 — WTA (@WTA) 19 октября 2018 г.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها أُنس، نهائي كأس الكرملين، البالغ مجموع جوائزه نحو 900 ألف دولار.

وبوصولها إلى نهائي الكرملين، ستصبح أُنس، الاثنين المقبل (موعد صدور تصنيف محترفات التنس)، اللاعبة العربية الأعلى تصنيفا في تاريخ التنس، حيث ستتفوق على مواطنتها سليمة صفر، التي احتلت المركز الـ75 في العام 2001.

وتنتظر أُنس في المباراة النهائية، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الروسية درايا كاساتكينا، والبريطانية جوهانا كونتا.

المصدر: WTA