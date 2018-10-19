روسيا الأولى في أولمبياد الأرجنتين 2018 للشباب

احتلت روسيا المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الفترة ما بين (6 و18) أكتوبر الجاري.

وحصدت روسيا 59 ميدالية منها (29 ذهبية، و18 فضية، و12 برونزية).

وجاءت المراتب الأولى على الشكل التالي:

1- روسيا - 59 ميدالية (29 ذهبية، 18 فضية، 12 برونزية)

2- الصين - 36 ميدالية (18 ذهبية، 9 فضية، 9 برونزية).

3- اليابان – 39 ميدالية (15 ذهبية، 12 فضية، 12 برونزية)

4- هنغاريا – 24 ميدالية (12 ذهبية، 7 فضية، 5 برونزية)

5- إيطاليا – 34 ميدالية (11 ذهبية، 10 فضية، 13 برونزية)

6- الأرجنتين – 26 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضية، 9 برونزية).

المصدر: "rsport.ria.ru"