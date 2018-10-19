فرحة هستيرية للاعبي "كولتورال" بمواجهتهم برشلونة في كأس إسبانيا (فيديو)
@CyDLeonesa/Twitter.com
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أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم، عن مواجهة سهلة لبرشلونة، في دور الـ32، حيث سيلعب مع كولتورال ليونيسا من دوري الدرجة الثانية.
وبما أن فرصة اللعب أمام برشلونة لا تتكرر كثيرا بالنسبة لفريق مغمور، فقد كانت فرحة لاعبي كولتورال ليونيسا، هستيرية بمجرد علمهم بمواجهة العملاق الكتالوني.
¡Nos mediremos al @FCBarcelona en la próxima eliminatoria de #Copa!#AupaCultupic.twitter.com/c77rKf8Kv4— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) 19 октября 2018 г.
ونشر نادي كولتورال ليونيسا عبر حسابه الرسمي في تويتر، فيديو للاعبي الفريق وهم يحتفلون، أثناء سحب القرعة، وإعلان مواجهتهم للبارسا.
المصدر: تويتر
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