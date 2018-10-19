نتائج قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا

سحبت اليوم قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة في المتناول لأندية القمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا".

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة ديبورتيفا مليلية، وبرشلونة ضد كولتورال ليونيسا، فيما يلعب أتلتيكو مدريد ضد سان أندرو، وفالنسيا مع فريق إيبرو، ويلاقي إشبيلية نادي فيلانوفينسي.

وفيما يلي النتائج الكاملة للقرعة:

ريال مدريد # ديبورتيفا ميليلة، برشلونة # كولتورال ليونيسا، إيبرو # فالنسيا، سانت أندرو # أتليتكو مدريد، فيلانوفينسي # إشبيلية، راسينغ سانتندار # ريال ببيتيس، ألميريا # فياريال، قاديش# إسانيول، ريال مايوركا # بلد الوليد، سبورتينغ خيخون# إيبار، لوغو # ليفانتي، قرطبة # خيتافي، أتليتك بيلباو # ويسكا، ديبورتيفو ألافيش # جيرونا، ليغانيس # رايو فاييكانو، سيلتا فيغو # ريال سوسيداد.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا أواخر الشهر الحالي، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب كأس ملك إسبانيا في آخر 4 أعوام، وهو أيضا حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (30 مرة).

المصدر: @rfef