فتح تحقيق في قضية اتهام مهاجم ريال مدريد بمحاولة اختطاف شخص

قررت الشرطة الفرنسية فتح تحقيق أولي في قضية اتهام الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، بالمشاركة في محاولة اختطاف وكيل أعماله ليو دي سوزا.

وحسب دي سوزا، فإن أحد أصدقاء بنزيما حاول اختطافه رفقة مسؤولة الاتصال لدى اللاعب وسائقه، كما قام صديق النجم الفرنسي بضربه، قبل أن يتدخل العاملون في الحانة التي كان فيها، وطلبوا من المعتدين إخلاء المكان.

ورجحت وسائل إعلام فرنسية، أن يكون سبب هذه الواقعة، قضية مالية لم تحل بين بنزيما ودي سوزا، تتعلق بـ50 ألف يورو.

وفي حال ثبوت تورط بنزيما في هذه القضية، فربما ينتهي مشواره مع ريال مدريد، كما انتهت مسيرته مع منتخب فرنسا في العام 2015، بعد تورطه في قضية ابتزاز ضد زميله السابق في منتخب "الديوك"، ماثيو فالبوينا.

تجدر الإشارة إلى أن بنزيما شارك في ثماني مباريات مع الريال هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف.

المصدر: RT + وكالات