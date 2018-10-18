ليفربول مستعد لبيع صلاح ويحدد قيمة الصفقة 

كشفت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تتجه للموافقة على الاستغناء عن خدمات هدافه الدولي المصري محمد صلاح، رغم تجديد عقده في الصيف الماضي حتى عام 2023.

وأشارت التقارير إلى أن الريدز على استعداد لبيع الفرعون المصري مقابل مبلغ 160 مليون يورو، وأن وجهته القادمة قد تكون "الليغا" الإسبانية، خاصة وأن عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريـال مدريد، أبديا رغبتهما في ضم هداف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن محمد صلاح (26 عاما) حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2017، والمركز الثالث في أوروبا والعالم، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ولقب هداف البريمير ليغ، برصيد 32 هدفا أحرزها خلال 36 مباراة، إضافة إلى 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات