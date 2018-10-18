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الروسية كاساتكينا تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس الكرملين (فيديو)

الرياضة

الروسية كاساتكينا تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس الكرملين (فيديو)
Sputnik
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أكملت النجمة الروسية داريا كاساتكينا عقد المتأهلات إلى الدور ما قبل النهائي لبطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.

وجاء تأهل كاساتكينا على حساب مواطنتها أناستاسيا بافلوتشينكوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-3) في "الديربي" الروسي الذي جرى بينهما اليوم الخميس.

وضربت داريا كاساتكينا، المصنفة سادسة، بذلك موعدا في المربع الذهبي مع البريطانية يوهانا كونتا، التي تغلبت بدورها على البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش، بصعوبة بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(2-6) و(7-6).

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المصدر: RT 

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