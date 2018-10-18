الروسية كاساتكينا تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس الكرملين (فيديو)

أكملت النجمة الروسية داريا كاساتكينا عقد المتأهلات إلى الدور ما قبل النهائي لبطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.

وجاء تأهل كاساتكينا على حساب مواطنتها أناستاسيا بافلوتشينكوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-4) و(6-3) في "الديربي" الروسي الذي جرى بينهما اليوم الخميس.

What a 🎥 reel!@DKasatkina knocks off compatriot Pavlyuchenkova 6-4, 6-3 @tennisrussia to advance to the semifinals. pic.twitter.com/FE91tfhEcK — WTA (@WTA) October 18, 2018

وضربت داريا كاساتكينا، المصنفة سادسة، بذلك موعدا في المربع الذهبي مع البريطانية يوهانا كونتا، التي تغلبت بدورها على البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش، بصعوبة بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(2-6) و(7-6).

.@JohannaKonta crosses the finish line!



The top Brit closes out Sasnovich 6-2, 2-6, 7-6(2) to punch her @tennisrussia semifinal ticket. pic.twitter.com/08NA4oCwte — WTA (@WTA) October 18, 2018

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المصدر: RT