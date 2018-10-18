سان جيرمان أمام فرصة جديدة لتعزيز رقمه القياسي في الدوري الفرنسي

تبدو مهمة باريس سان جيرمان سهلة لتعزيز رقمه القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يستضيف بعد غد السبت، أميان أحد فرق وسط الترتيب، في المرحلة العاشرة.

وفاز فريق العاصمة الفرنسية بتسع مباريات تواليا منذ مطلع الموسم، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع أولمبيك ليل، الذي حقق هذا الإنجاز موسم 1936-37.

ويتصدر ثنائي سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين، وسجل كل منهما 8 أهداف بينها رباعية للثاني في مرمى ليون، في مدى 13 دقيقة، ليصبح بالتالي أول لاعب تحت العشرين عاما يحقق هذا الإنجاز منذ 45 عاما، بحسب شركة "أوبتا" للإحصائيات، في حين سجل الأوروغوياني إدينسون كافاني 5 أهداف، أي أن الثلاثي سجل 21 هدفا من أصل 32 لفريقهم منذ مطلع الموسم الحالي.

وتفتتح منافسات المرحلة العاشرة غدا الجمعة، بلقاء ليون ونيم.

المصدر: وكالات