"اليويفا" يستبعد روبين الروسي من البطولات الأوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، استبعاد نادي روبين قازان الروسي من المشاركة في البطولات الأوروبية، لعدم امتثاله لقواعد اللعب المالي النظيف.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل غرفة التحكيم التابعة لاتحاد رابطة كرة القدم الأوروبية للرقابة المالية على الفرق.

وسيحظر بذلك على روبين المشاركة في مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، في أول مناسبة يتأهل فيها الفريق لإحدى البطولتين، خلال الموسمين المقبلين.

ويمكن للفريق الروسي استئناف هذا القرار أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

وكان "اليويفا" قد فرض على روبين في مايو 2014، غرامة مالية قدرها 6 ملايين يورو، لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، وفي يونيو الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن روبين لم يستطع الوفاء بشروط الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في موسم 2017/2018، وهو ما عرضه لعقوبة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة شارك فيها روبين في البطولات الأوربية تعود إلى موسم 2015/2016، حينها لم يتمكن الفريق من تجاوز دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: rsport.ria.ru