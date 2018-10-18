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قبل 10 أيام من الكلاسيكو.. "الليغا" تطلق قرعة لحضور المباراة مجانا

الرياضة

قبل 10 أيام من الكلاسيكو..
AFP LLUIS GENE
قبل 10 أيام من الكلاسيكو.. "الليغا" تطلق قرعة لحضور المباراة مجانا
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أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قرعة للفوز بتذاكر لحضور مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، المقررة في الـ28 من الشهر الجاري على أرضية ملعب "كامب نو".

وفتحت الرابطة الإسبانية باب المشاركة للفوز بتذاكر مجانية لحضور المباراة، بالإضافة إلى تذاكر الطائرة والإقامة لشخصين بفندق في برشلونة.

ويمكن المشاركة في القرعة من خلال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من "الليغا".

المصدر: laliga.es

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