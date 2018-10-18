روني يسجل هدفا رائعا في الدوري الأمريكي (فيديو)

سجل الدولي الإنجليزي السابق واين روني، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه "دي سي يونايتد" بضيفه تورونتو اليوم، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجاء الهدف من ركلة ثابتة نفذها روني بإتقان، حيث أرسل كرة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت على يسار حارس تورونتو.

وكان هذا الهدف الوحيد في المباراة، ليقتنص "دي سي يونايتد" ثلاث نقاط ثمينة.

المصدر: nbcsports.com