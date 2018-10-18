روني يسجل هدفا رائعا في الدوري الأمريكي (فيديو)
Reuters
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سجل الدولي الإنجليزي السابق واين روني، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه "دي سي يونايتد" بضيفه تورونتو اليوم، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وجاء الهدف من ركلة ثابتة نفذها روني بإتقان، حيث أرسل كرة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت على يسار حارس تورونتو.
Wayne. Freaking. Rooney. 😱— Major League Soccer (@MLS) 17 октября 2018 г.
From waayyyyyyyy downtown! #DCvTORhttps://t.co/jbJKAr0Ya9
Wayne. Freaking. Rooney. 😱— Major League Soccer (@MLS) 17 октября 2018 г.
From waayyyyyyyy downtown! #DCvTORhttps://t.co/jbJKAr0Ya9
وكان هذا الهدف الوحيد في المباراة، ليقتنص "دي سي يونايتد" ثلاث نقاط ثمينة.
المصدر: nbcsports.com
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