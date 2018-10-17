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الروسية كاساتكينا تقصي الفرنسية كورنيه من كأس الكرملين (فيديو)

الرياضة

الروسية كاساتكينا تقصي الفرنسية كورنيه من كأس الكرملين (فيديو)
Sputnik
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أطاحت الروسية داريا كاساتكينا بالفرنسية أليز كورنيه من الدور الثاني لبطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 900 ألف دولار.

ونجحت اللاعبة الروسية في قلب تأخرها إلى فوز على أليز كورنيه، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(7-5) و(6-4) في المواجهة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

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وستكون داريا كاساتكينا على موعد في الدور المقبل مع مواطنتها أناستاسيا بافلوتشينكوفا، التي فازت بدورها على اليونانية فالينتيني غراماتيكوبولو، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-0) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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