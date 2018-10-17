فيدال ينجو من السجن 10 سنوات بسبب سهرة في ملهى ليلي!

فرضت محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية غرامة مالية بقيمة 800 ألف يورو، على التشيلي أرتورو فيدال، وذلك بسبب اعتدائه على شخص في ملهى ليلي عام 2017، عندما كان يلعب مع الفريق البافاري.

وسجلت كاميرات المراقبة في ملهى "Crown`s Club" كيف أن فيدال مع أخيه غير الشقيق ساندرينو حطما زجاجة فودكا على رأس أحد مرتادي الملهى، أدت إلى ارتجاج دماغه.

وكان من المفترض أن يمثل الأخوان أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، ولكنهما تجاهلا أمر الاستدعاء، ونتيجة لذلك فرضت المحكمة الغرامة المالية، وكانا مهددين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب هذا الاعتداء.

يذكر أن أرتورو فيدال (31 عاما) انضم إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بايرن ميونيخ مقابل 20 مليون يورو.

المصدر: وكالات