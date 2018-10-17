الروسي خاتشانوف يبلغ ربع نهائي كأس الكرملين (فيديو)

حجز اللاعب الروسي كارين خاتشانوف مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 850 ألف دولار، على حساب التشيكي لوكاس روسول.

وتغلب خاتشانوف على منافسه التشيكي، بمجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة: (6-4) و(7-5) في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأربعاء، واستغرق ساعة واحدة و30 دقيقة.

وسيكون كارين خاتشانوف، في الدور المقبل، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع الأسترالي نيك كيرغيوس والبوسني ميرزا باسيتش.

المصدر: RT