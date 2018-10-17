بافليوتشينكوفا تصعد إلى ربع نهائي كأس الكرملين

حجزت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، مكانا في ربع نهائي بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، بفوزها اليوم على اليونانية فالينتيني غراماتيكوبولو.

وحسمت اللاعبة الروسية المباراة لمصلحتها دون عناء، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (7-5 و6-0).

🇷🇺 Анастасия Павлюченкова справилась с гречанкой Валентини Грамматикопулу - 7/5, 6/0 и вышла в ¼ финала «ВТБ Кубок Кремля 2018».



В следующем круге Павлюченкова встретится с победителем матча Дарья Касаткина – Ализе Корне.#vtbkremlincup#kremlincup#втбкубоккремля#кубоккремляpic.twitter.com/4zeskhDhbl — «ВТБ Кубок Кремля» (@tennisrussia) 17 октября 2018 г.

ولحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، سيتحتم على بافليوتشينكوفا تجاوز في الدور المقبل، أمام الفائزة من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الروسية داريا كاساتكينا المرشحة السادسة للقب، والفرنسية أليز كورنيه.

المصدر: rsport.ria.ru