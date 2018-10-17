 
مباشر

بافليوتشينكوفا تصعد إلى ربع نهائي كأس الكرملين

الرياضة

بافليوتشينكوفا تصعد إلى ربع نهائي كأس الكرملين
Sputnik Антон Денисов
بافليوتشينكوفا تصعد إلى ربع نهائي كأس الكرملين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxsw

حجزت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا، مكانا في ربع نهائي بطولة كأس الكرملين للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، بفوزها اليوم على اليونانية فالينتيني غراماتيكوبولو.

وحسمت اللاعبة الروسية المباراة لمصلحتها دون عناء، بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (7-5 و6-0).

ولحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، سيتحتم على بافليوتشينكوفا تجاوز في الدور المقبل، أمام الفائزة من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، الروسية داريا كاساتكينا المرشحة السادسة للقب، والفرنسية أليز كورنيه.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تطورات قضية خاشقجي