قديروف مشجعا مواطنه زوبايرا: اضرب بسرعة وبقوة!

دعم رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، مواطنه زوبايرا توخوغوف، الذي فصل من منظمة "UFC" لمشاركته في الشجار، الذي أعقب فوز حبيب نورمحمدوف على كونور ماكغريغور.

وكتب قديروف عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "أنت لست وحدك، ولا تقلق بشأن هذا. لديك أفضل ناد في العالم أخمات، وسينظم لك نزالا من أعلى مستوى. وشيء آخر.. رأيته؟ ما تلك الصفعة التي وجهتها لكونور. هذه ليست طريقتنا.. بطريقتنا سيكون الأمر مختلفا جدا.. إذا قطعت مرة أخرى وعدا للدفاع عن صديق، تذكر! اضرب كما علموك في موطنك، بصمت، بسرعة وبقوة".

وقفز توخوغوف إلى داخل الحلبة بعد نهاية نزال حبيب وماكغريغور، ووجه للأخير عدة لكمات، قبل أن يتم فك الاشتباك.

يذكر أن الروسي حبيب حافظ على لقبه العالمي في الوزن الخفيف في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على ماكغريغور في النزال الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في السادس من أكتوبر الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru