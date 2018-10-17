لاعبة كرة يد أرجنتينية تسجل هدفا مذهلا في مرمى كرواتيا (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبة أرجنتينية، وهي تسجل هدفا رائعا في مباراة جمعت منتخب بلادها لكرة اليد الشاطئية وكرواتيا.

وسجلت اللاعبة الأرجنتينية الهدف بعدما قامت بحركة دوران في منحنى 360 درجة، في لمحة فنية رائعة.

وبعد هذا الهدف، الذي يبدو أنه حسم فوز الأرجنتين بالمباراة، انطلقت بقية لاعبات منتخب الأرجنتين صوب مسجلة الهدف لاحتضانها وتهنئتها.

المصدر: Eurosport